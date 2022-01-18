Охрану зарубежных компаний и диппредставительств усилили в Казахстане

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

МВД Казахстана в рамках плана оперативных действий правительства примет меры по защите дипломатических представительств в Казахстане, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, в настоящее время органы внутренних дел несут службу в особом режиме.

"Усилена охрана особо важных государственных объектов. На объектах дипмиссий выставлены дополнительные вооруженные посты. Службами охраны обеспечивается охрана 73-х дипмиссий", - заявил он.

Напомним, также в МВД сегодня сообщили, что курсантам и солдатам, обеспечивавшим порядок во время ЧП, выделят премии и подарки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951683-ohranu-zarubezhnyh-kompaniy-i-dippredstavitelstv-usilii-v-kazahstane/