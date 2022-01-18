Более 600 участников массовых беспорядков освобождены из-под ареста в Казахстане

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин на брифинге в СЦК рассказал, какие меры применяются в отношении участников беспорядков в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Саргазин напомнил, что глава государства поручил Генеральной прокуратуре установить степень вины и, в случае отсутствия отягчающих обстоятельств, смягчить наказание лицам, задержанным в эти дни за различные правонарушения.

"Всего судами рассмотрено 8 354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц.

3 337 правонарушителей были лишь предупреждены, без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа, по 1 653 делам судом применен штраф, сейчас 1 002 лица пребывают под арестом.

В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционные инстанцию внесено 1 758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождены 676 граждан.

По 344 лицам штраф заменен на предупреждение. 738 ходатайств прокуроров, нацеленных на смягчение наказаний и замену штрафов на предупреждение, находятся на стадии рассмотрения", - сообщил спикер.

Кроме того, по его данным, еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд.

"Как видно из приведенных данных, большинство из тех, кому судом назначен административный арест, освобождены", - подчеркнул Азамат Саргазин.

Между тем, добавил он, по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 – по актам терроризма, 15 – по убийствам, 6 дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти.

"Задержано 780 подозреваемых лиц, из них по 695 судом санкционирован арест. Хотел бы еще раз акцентировать внимание, что эти дела относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. По всем этим делам прокуроры обеспечивают соблюдение прав граждан, всем фигурантам головных дел, в том числе, всем задержанным, предоставляется своевременная юридическая помощь", - заверил старший помощник Генерального прокурора РК.

Напомним, ранее глава государства заявил, что лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам президент дал поручение Генпрокуратуре установить степень их вины - в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951709-bolee-600-uchastnikov-massovyh-besporyadkov-osvobozhdeny-iz-pod-aresta-v-kazahstane/