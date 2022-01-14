СпецЦОНы возобновили работу в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

О возобновлении работы СпецЦОНов в Алматы сообщило НАО "ГК "Правительство для граждан" в своем официальном Instagram.

С 14 января автоЦОНы по Алматы возобновили свою работу. График работы с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница), говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что спецЦОНы Алматинской и Жамбылской областей все еще закрыты. О возобновлении работы в данных регионах пообещали сообщить дополнительно.

При посещении отделов ЦОН клиентам необходимо соблюдать меры санитарной безопасности – носить маски и соблюдать социальную дистанцию, напомнили клиентам.

Вход в отделы ЦОН по приложению Ashyq, добавили в компании.

Напомним, что 11 января в Алматы возобновили работу ЦОНы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951165-spetstsony-vozobnovili-rabotu-v-almaty/