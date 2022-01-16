Глава ДП Алматы: Преступники открывали беспорядочный огонь, убивая случайных прохожих

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов на брифинге сообщил, что в ходе беспорядков в городе вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах - их жертвами стали случайные прохожие, посетители магазинов и водители, отказывавшиеся отдавать свой транспорт, передает корреспондент NUR.KZ.

Канат Таймерденов озвучил детальную хронологию событий. Так, по его словам, 3 января в городе были проведены незаконные шествия в поддержку митингов на западе нашей страны. Сборы проводились в различных частях города - количество участников доходило от 200 до 2 тыс. граждан. При этом, отметил он, грубых нарушений со стороны митингующих в этот день зафиксировано не было.

4 января возле ледового дворца "Алматы Арена" собралось около 2 тыс. митингующих. Возле Восточной объездной автодороги устроили незаконную акцию, перекрыв движение.

Одновременно с этим количество собравшихся в других частях города доходило до 5 тыс. человек. С ними также проводилась разъяснительная работа.

"Во всех случаях полицейские работали по выработанному алгоритму обеспечения охраны общественного порядка при проведении мирных собраний и не были вооружены", - сообщил глава ДП Алматы.

Далее, по его словам, ситуация обострилась: протестные акции стали проводится в разных частых города, количество участников стало возрастать, к ним присоединились радикалы, террористы, экстремисты и криминалитет, которые призывали толпу к агрессивным насильственным действиям против власти и полиции, и захвату здания акимата.

Все эти действия носили четкий, слаженный характер, на место сборов организованно подвозились палки, биты, брусчатка, камни, бензин в бутылках и алкоголь, подчеркнул спикер.

С 5 на 6 января боевики предприняли попытку вооруженного захвата департамента полиции, Алмалинского, Жетысуского, Ауэзовского, Бостандыкского районных подразделений и здания местной полицейской службы.

"Я лично находился в департаменте полиции, мы насчитали 27 попыток захвата нашего здания. Это были настоящие штурмы с применением техники и специальной тактики. А в качестве тарана использовались джипы и "КамАЗы". Вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая случайных прохожих, посетителей магазинов и водителей, отказывавшихся отдавать свой транспорт…

6 января был убит режиссер Сакен Битаев, который отказался отдавать бандитам свой автомобиль. В этот же день рядом с акиматом города обстрелу подвергся кортеж, в котором следовал аким Сагинтаев. В результате покушения погиб сотрудник телеканала "Алматы", еще три человека, в том числе два сотрудника акимата получили ранения", - резюмировал глава ДП Алматы.

Напомним, ранее начальник ДП Алматы рассказал, что в дни беспорядков в Алматы неизвестные 7 раз напали на местный морг и похитили тела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951409-glava-dp-almaty-prestupniki-otkryvali-besporyadochnyy-ogon-ubivaya-sluchaynyh-prohozhih/