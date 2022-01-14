Новые подробности истории трогательного фото солдата с ребенком озвучили в Шымкенте

Фото: Otyrar.kz

Стали известны новые подробности истории о солдате Нацгвардии Казахстана Шахрухе Хасанове, который стал героем соцсетей благодаря фотографии с ребенком, подбежавшим к нему пожать руку. Об этом рассказал первый заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан на своей официальной странице в Facebook.

Заместитель главы города отметил, что на фоне трагических событий в стране появилась трогательная фотография бойца, к которому подбежал маленький мальчик, чтобы пожать руку.

"В эти дни в интернете быстро распространилась фотография солдата с малышом. Общество восприняло ее как образ мирного воина. Солдатом на снимке оказался ефрейтор Шахрух Хасанов, который проходит службу в в/ч 6698 Южного регионального командования Нацгвардии", - пояснил Шынгыс Мукан.

Фото: facebook.com/mukan.shynggys

Выяснилось, что 4 января военный заступил на службу по сигналу тревоги. Вместе с коллегами ефрейтор обеспечивал общественный порядок возле акимата Шымкента.

Ставшее известным фото запечатлели 7 января на площади, когда к гвардейцу подбежал мальчик и поздоровался. Солдат его поприветствовал, погладил по голове и отправил к отцу.

По словам родителя ребенка, до этого момента сын несколько дней просидел дома, поэтому очень обрадовался, что вышел погулять. Тогда малыша и сфотографировали с военнослужащим.

Шахрух Хасанов. Фото: facebook.com/mukan.shynggys

Напомним, ранее сообщалось, что ефрейтор Шахрух Хасанов проработал в Национальной гвардии 10 лет. Женат, воспитывает двух сыновей, которые собираются пойти по стопам отца и стать военными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951232-novye-podrobnosti-istorii-trogatelnogo-foto-soldata-s-rebenkom-ozvuchili-v-shymkente/