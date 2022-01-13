"Прошу прощения у родителей": экс-глава ДКНБ в Таразе о гибели подполковника Дастана Адильбая

Бердибек Сапарбаев вручает награду родителям погибшего. Фото: gov.kz

Указом президента Казахстана начальник отдела ДКНБ по Жамбылской области, подполковник Дастан Адильбай был посмертно награжден орденом "Айбын" ІІ степени. Глава региона Бердибек Сапарбаев вручил государственную награду его родителям. Об этом сообщается на официальном сайте областного акимата.

Мероприятие прошло в актовом зале департамента КНБ, в нем приняли участие родные и коллеги Дастана Адильбая. Собравшиеся почтили его память минутой молчания.

Аким Жамбылской области выразил свои соболезнования и отметил, что имена героев, проявивших беспримерное мужество, навсегда останутся в памяти народа.

"У нас у всех одна Родина. Судьба каждого из нас - в судьбе Казахстана. В непростое для нас время сотрудники полиции, Комитета национальной безопасности, военнослужащие показали пример истинного патриотизма и доблестного служения стране.

Многие из них пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Все они - герои мирного времени. Смерть таких отважных людей, как Дастан, тяжелое горе для всех нас. За проявленную отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга Указом главы государства они удостоены государственных наград. Мне было поручено вручить орден Дастана Адильбая его родителям", - сказал Бердибек Сапарбаев.

Глава региона отметил, что героизм и мужество сотрудников, которые дали отпор террористам, рискую своей жизнью, всегда будут служить примером для подрастающего поколения.

"Государство будет оказывать всяческую поддержку семьям погибших сотрудников полиции, Комитета национальной безопасности, военнослужащим", - сказал аким.

Отец Дастана, аксакал Адильбай, выразил признательность всем казахстанцам за то, что в это трудное время разделили с ними горе.

Экс-начальник ДКНБ по Жамбылской области Марат Ирменов отметил, что имя и светлый образ Дастана Адильбая навсегда останутся в памяти его коллег.

"Перед лицом опасности в экстремальной ситуации, требующей мгновенного решения, он проявил самоотверженность. Дастан защитил не только здание ДКНБ, он дал отпор вооруженным преступникам, он защитил свою Родину. Сожалею, что я, как его командир, не смог спасти жизнь Дастана, и прошу прощения у его родителей", - сказал экс-начальник ДКНБ.

Напомним, сегодня стало известно, что Марат Ирменов возглавил Департамент КНБ Алматы.

Ранее был опубликован список погибших в ходе беспорядков сотрудников комитета, в их числе оказался Дастан Адильбай. Позже в ведомстве сообщили, что подполковник погиб во время попытки захвата здания ДКНБ по Жамбылской области. Офицеры при обороне открыли ответный огонь и смогли отразить три вооруженные атаки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951005-proshu-proscheniya-u-roditeley-eks-glava-dknb-v-taraze-o-gibeli-podpolkovnika-dastana-adilbaya/