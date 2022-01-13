Захвативший военный "КамАЗ" мужчина задержан в Кызылорде (видео)

Кадр из видео: ДП Кызылординской области

В Кызылорде задержан мужчина, захвативший во время массовых беспорядков военный "КамАЗ", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ведомстве отметили, что в Кызылорде 5 января во время массовых беспорядков злоумышленник ворвался в здание областного акимата, а также захватил военную автомашину.

Следствием установлено, что подозреваемый, сев за руль "КамАЗа", врезался и разбил камеры видеонаблюдения ЦОУ.

Далее он на военном транспорте разбил ограждение здания управления местной полицейской службы ДП Кызылординской области, позволил участникам погромов войти на прилегающую территорию, а сам скрылся с места происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.272 (Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и т.д.) и п.1 ч.2 ст.202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) УК РК.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что также задержан предполагаемый захватчик военного "КамАЗа" во время беспорядков в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950999-zahvativshiy-voennyy-kamaz-muzhchina-zaderzhan-v-kyzylorde-video/