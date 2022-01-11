ЦОНы возобновили работу в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы вновь заработали ЦОНы. Клиентам доступны почти все услуги, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП РК.

Сегодня, 11 января, в Алматы возобновили свою работу ЦОНы. Они работают с 9 утра до 6 вечера (с понедельника по пятницу).

В министерстве отметили, что клиентам доступны все услуги за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг.

Деятельность спецЦОНов по всей стране временно приостановлена.

Это связано с тем, что сотрудники комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач, добавили в министерстве.

В Алматинской области на данный момент ЦОНы не работают.

Ранее мы сообщали, что общепит, рынки и ТРЦ начнут работать в Алматы сегодня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950421-tsony-vozobnovili-rabotu-v-almaty/