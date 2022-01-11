Аким попросил алматинцев не выходить из дома без особой надобности

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил горожан без особой надобности не покидать свои дома. По его словам, город быстро войдет в нормальный режим жизни, но сейчас важно соблюдать режим ЧП, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев попросил горожан соблюдать режим ЧП и без особой надобности не выходить из дома.

"Уверен, что мы очень быстро вернемся к нормальной жизни, но сейчас очень важно соблюдать режим ЧП", - сказал аким Алматы.

Он также обратил внимание на то, что во время комендантского часа снегоуборочная техника не может выйти на дороги, поэтому необходимо принять меры, чтобы город не оказался завален снегом в случае выпадения осадков.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что происходит в Алматы после погромов. Также сегодня стало известно, что в городе начнут работать общепиты, рынки и ТРЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950436-akim-poprosil-almatintsev-ne-vyhodit-iz-doma-bez-osoboy-nadobnosti/