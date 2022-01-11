Общепит, рынки и ТРЦ начнут работать в Алматы сегодня

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Как рассказал заместитель акима Алматы Максат Кикимов, с 11 января в городе начнут работать 450 заведений общепита. Также с сегодняшнего дня снова станут доступны алматинские рынки, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказал Максат Кикимов, сейчас в городе функционируют 117 супермаркетов. Пострадал 31 супермаркет. Их планируют открыть 19 января. Из 52 городских рынков сейчас открыто 10. Остальные начнут работать сегодня. Ни один рынок не пострадал от погромов.

"Сейчас в городе открыты 121 АЗС. Безопасность объектов постоянно обеспечивается. Планируется также открыть 33 несетевых и пять сетевых АЗС. Один объект АЗС сгорел, сильно пострадали 15", - сообщил замакима Алматы.

С 11 января также планируется открыть 450 объектов общепита. Что касается объектов промышленности, то из 120 предприятий сейчас работают 76. Остальные запустят с 11 по 19 января.

"Сегодня запустятся шесть ТРЦ . Среди них "Глобус", "Достык плаза", "Ритц палас", "Спутник", "Гранд парк". Завтра к запуску будут готовы еще шесть. Подлежат реконструкции 14 ТРЦ - "Москва", "Азия парк", ЦУМ "Алмалы", "Максима" и другие. "Mega парк" откроют на этой неделе, ""Esentai Mall" планируют открыть с 19 января. В целом, все вопросы находятся на контроле", - сообщил Максат Кикимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950411-obschepit-rynki-i-trts-nachnut-rabotat-v-almaty-segodnya/