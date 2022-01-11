Китай заявил о готовности помочь Казахстану

В МИД Китая заявили, что готовы оказать необходимую помощь Казахстану, передает РИА Новости.
"Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными стратегическими партнерами. КНР поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей", - гласит сообщение ведомства КНР.
Они добавили, что являются сторонниками конструктивного подхода в отношении мер, применяемых для восстановления спокойствия, улучшения жизни и экономического развития в соседнем Казахстане.
Однако в ведомстве не уточнили, какую именно помощь Китай готов предложить.
Ранее в поздравительном письме в начале года президенту Токаеву председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что придает повышенное значение развитию китайско-казахстанских отношений. Он отметил, что за 30 лет дипломатических отношений между странами "непрерывно углубляется взаимное доверие".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950401-kitay-zayavil-o-gotovnosti-pomoch-kazahstanu/