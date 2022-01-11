870 человек, включая иностранцев, задержали после беспорядков в Павлодарской области

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Стражи порядка на сегодняшний день доставили в отделения полиции 870 человек, которые в ходе незаконного митинга 5 января нарушили общественный порядок и дорожную безопасность. Отмечается, что среди задержанных есть и иностранцы, которых решением суда уже депортировали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на комендатуру Павлодарской области.

По информации комендатуры, 220 человек наказаны арестом на 15 суток, всех поместили в спецучреждения Павлодара. Еще часть нарушителей привлекли к штрафу в 92 тысячи тенге.

"Полицейскими задержаны и доставлены в отделы полиции 870 нарушителей порядка. В отношении каждого возбуждено административное производство по статье 488 части 6 КоАП РК. Кроме того, в отношении 4 иностранных граждан возбуждены административные производства по статье 488 части 8 КоАП РК. Все материалы рассмотрены судьями", - сообщил комендант Павлодарской области Нурлан Масимов.

Отмечается, что иностранцы на данный момент выдворены из Казахстана.

При этом работа по выявлению нарушителей общественного порядка продолжается. В частности, изучаются записи с камер наблюдения и любительской съемки.

Напомним, протестующие стянулись на центральную площадь Павлодара 5 января. Участники незаконного митинга потребовали появления главы региона. Спустя несколько часов люди принялись штурмовать здание акимата, однако полиция смогла дать отпор. После чего стражи порядка приступили к задержаниям нарушителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950415-870-chelovek-vklyuchaya-inostrantsev-zaderzhali-posle-besporyadkov-v-pavlodarskoy-oblasti/