Штормовое предупреждение объявили в Алматы и Алматинской области

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Завтра, 11 января, на территории Алматы и Алматинской области ожидается ухудшение погодных условий, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДЧС.

Так, по данным экспертов, штормовое предупреждение пришлось объявить из-за гололеда и усиления ветра в регионе.

В ведомстве указали, что местами по области будет туман и сильный гололед, а скорость ветра может вырасти до 18-23 метров в секунду.

Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит в Алматы после погромов, а также как сейчас в городе ездят автобусы. Кроме того, утром аким южной столицы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что Алматы постепенно возвращается к нормальной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950351-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-almaty-i-almatinskoy-oblasti/