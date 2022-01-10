Как будут работать автобусы в Алматы 11 января

Как будут работать автобусы в Алматы во вторник, рассказали корреспонденту NUR.KZ в управлении городской мобильности (УГМ) города.
По информации УГМ, 11 января движение общественного транспорта будет осуществляться с интервалами в 20-30 минут. Свою работу он начнет в 07:45 и закончит в 20:00.
По городу будут курсировать более 500 автобусов под номерами 41 маршрута: 34, 118, 38, 38А, 205, 206, 16, 11, 128, 141, 65, 56, 63, 63А, 77, 79, 92, 2, 12, 55, 32, 5, 5А, 86, 59, 44, 119, 4, 95, 8, 98, 18, 19, 99, 7, 57, 112, 126, 60, 22 и 62.
- 205: по прежнему маршруту, разворот – на пересечении Кульджинского тракта с проспектом Рыскулова;
- 16: по маршруту, разворот – микрорайон Аккент (эстакада);
- 11: по маршруту, разворот – Калкаман (эстакада)-Райымбека;
- 128: по маршруту, разворот – Калкаман;
- 141: по маршруту, разворот – Рыскулова-Северное кольцо;
- 56: по маршруту, разворот – Рыскулова-Сейфуллина;
- 77: по маршруту, разворот – Рыскулова-Жансугурова;
- 79: по маршруту, разворот – на кольце ВАЗ;
- 92: по маршруту, разворот – на кольце ВАЗ;
- 55: по маршруту, разворот – на Сабденова;
- 32: по маршруту, разворот – на Рыскулова;
- 86: по маршруту, разворот – на кольце ВАЗ;
- 59: по маршруту, разворот – на пересечении Кульджинского тракта с проспектом Рыскулова;
- 119: по маршруту, разворот – на улице Саина;
- 4: по маршруту, разворот – на Момышулы;
- 95: по маршруту, разворот – на Райымбека-Момышулы;
- 8: по маршруту, разворот – на Рыскулова;
- 18: по маршруту, разворот – на ж/д вокзале Алматы-1;
- 19: по маршруту, разворот – на Саина-Рыскулова;
- 99: по маршруту, разворот – на Саина-Рыскулова;
- 7: по маршруту, разворот – на Момышулы-Рыскулова;
- 57: по маршруту, разворот – Момышулы-Рыскулова;
- 112: по маршруту, разворот – на развязке Момышулы-Райымбека;
- 126: по маршруту, разворот – на Толе би-Момышулы;
- 22: по маршруту, разворот – на Карьерной.
Без изменений будут перемещаться автобусы под номерами: 34, 118, 38, 38А, 206, 65, 63, 63А, 2, 12, 5, 5А, 44, 98, 60, 62.
О том, что автобусы начнут работать с понедельника, стало известно еще накануне: так, сегодня были запущены 11 маршрутов. Метрополитен, как сообщили в управлении городской мобильности, будет закрыт до снятия режима ЧП.
Ранее мы рассказывали, что происходит в городе после погромов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950324-kak-budut-rabotat-avtobusy-v-almaty-vo-vremya-rezhima-chp/