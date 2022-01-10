Как будут работать автобусы в Алматы 11 января

Иллюстративное фото: пресс-служба акимата города Алматы

Как будут работать автобусы в Алматы во вторник, рассказали корреспонденту NUR.KZ в управлении городской мобильности (УГМ) города.

По информации УГМ, 11 января движение общественного транспорта будет осуществляться с интервалами в 20-30 минут. Свою работу он начнет в 07:45 и закончит в 20:00.

По городу будут курсировать более 500 автобусов под номерами 41 маршрута: 34, 118, 38, 38А, 205, 206, 16, 11, 128, 141, 65, 56, 63, 63А, 77, 79, 92, 2, 12, 55, 32, 5, 5А, 86, 59, 44, 119, 4, 95, 8, 98, 18, 19, 99, 7, 57, 112, 126, 60, 22 и 62.

205: по прежнему маршруту, разворот – на пересечении Кульджинского тракта с проспектом Рыскулова;

16: по маршруту, разворот – микрорайон Аккент (эстакада);

11: по маршруту, разворот – Калкаман (эстакада)-Райымбека;

128: по маршруту, разворот – Калкаман;

141: по маршруту, разворот – Рыскулова-Северное кольцо;

56: по маршруту, разворот – Рыскулова-Сейфуллина;

77: по маршруту, разворот – Рыскулова-Жансугурова;

79: по маршруту, разворот – на кольце ВАЗ;

92: по маршруту, разворот – на кольце ВАЗ;

55: по маршруту, разворот – на Сабденова;

32: по маршруту, разворот – на Рыскулова;

86: по маршруту, разворот – на кольце ВАЗ;

59: по маршруту, разворот – на пересечении Кульджинского тракта с проспектом Рыскулова;

119: по маршруту, разворот – на улице Саина;

4: по маршруту, разворот – на Момышулы;

95: по маршруту, разворот – на Райымбека-Момышулы;

8: по маршруту, разворот – на Рыскулова;

18: по маршруту, разворот – на ж/д вокзале Алматы-1;

19: по маршруту, разворот – на Саина-Рыскулова;

99: по маршруту, разворот – на Саина-Рыскулова;

7: по маршруту, разворот – на Момышулы-Рыскулова;

57: по маршруту, разворот – Момышулы-Рыскулова;

112: по маршруту, разворот – на развязке Момышулы-Райымбека;

126: по маршруту, разворот – на Толе би-Момышулы;

22: по маршруту, разворот – на Карьерной.

Без изменений будут перемещаться автобусы под номерами: 34, 118, 38, 38А, 206, 65, 63, 63А, 2, 12, 5, 5А, 44, 98, 60, 62.

О том, что автобусы начнут работать с понедельника, стало известно еще накануне: так, сегодня были запущены 11 маршрутов. Метрополитен, как сообщили в управлении городской мобильности, будет закрыт до снятия режима ЧП.

Ранее мы рассказывали, что происходит в городе после погромов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950324-kak-budut-rabotat-avtobusy-v-almaty-vo-vremya-rezhima-chp/