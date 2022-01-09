Более 500 человек наказали за участие в незаконном митинге у акимата в Павлодаре

Павлодар. Фото: Майи Шуакбаевой

В Павлодаре толпу митингующих, которая пыталась прорваться в здание областного акимата 5 января, сотрудники полиции разогнали при помощи светошумовых гранат. После чего стражи порядка стали задерживать участников. На сегодняшний день привлечь удалось порядка 500 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на комендатуру Павлодарской области.

Участники незаконного митинга 5 января на центральной площади Павлодара спустя несколько часов протеста принялись угрожать, что начнут штурмовать здание областного акимата.

Кроме того, выкрикивали, что перекроют движение общественного транспорта, а также остановят работу промышленных предприятий.

На протяжении всей акции силовики не применяли силу. Ближе к 18 часам вечера толпа решила перейти от слов к делу и попыталась прорваться в здание акимата региона.

В итоге были сломаны металлические ролл-двери, разбита входная стеклянная дверь. В это же время полиция приступила к обороне объекта, прибыло подкрепление, отстоять позицию удалось с помощью светошумовых гранат.

Как сообщили в комендатуре Павлодарской области, участников событий 5 января задерживают до сих пор. Всего на сегодняшний день привлечены к ответственности более 500 человек, некоторые из них арестованы на 15 суток, другие по решению суда получили штрафы.

Отмечается, что особо активных участников также вычисляют с помощью записей камер видеонаблюдения и по кадрам любительской съемки.

В регионе действует режим ЧП. За двое суток за нарушение комендантского часа к ответственности привлекли 327 человек, задержали 165 автомобилей.

Напомним, 5 января участники протеста стали собираться на центральной площади в Павлодаре. Они настаивали, чтобы к ним вышел аким региона. Абылкаир Скаков встретился с народом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950140-bolee-500-chelovek-nakazali-za-uchastie-v-nezakonnom-mitinge-u-akimata-v-pavlodare/