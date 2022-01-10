"Мы не пришли по своему желанию, нас пригласил наш друг": Лукашенко о вводе войск ОДКБ

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Сегодня в онлайн-формате прошла сессия совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой приняли участие первые лица государств-членов организации. Во время своего выступления глава Беларуси высказался о введении войск ОДКБ в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вокруг близкого нам народа и государства Казахстан слишком много накопилось желающих взорвать ситуацию вокруг центрально-азиатских постсоветских республик. Совсем недавно к этому добавился Афганистан.

На границе Казахстана немало международных террористов. Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в наших постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны. Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, самые близкие народы - Казахстана и Кыргызстана - должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период", - заявил глава Беларуси.

Лукашенко добавил, что определенные уроки из ситуации должен извлечь и Узбекистан.

"Исходя из того, что было в Беларуси, предполагаем, что были и внутренние причины. Если мы не поймем и будем пенять только на внешний фактор, можем получить повторение. Спящие ячейки террористов и экстремистов в один момент могут проявиться", - добавил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, основной костяк, действовавших в Казахстане террористов, - профессиональные боевики. Властям страны предстоит разобраться, кто их организовывал.

Глава Беларуси прокомментировал и ввод миротворческих сил ОДКБ.

"Ввод войск нарушил планы организаторов. Нам надо отслеживать ситуацию и действовать на упреждение, купировать возможные причины, которые могут привести к последствиям. В информационном поле также нужно действовать на упреждение.

Нельзя выставлять миротворческий контингент как оккупантов. Никакие мы не оккупанты, мы не пришли по своему желанию, нас пригласил наш брат, наш друг, который отвечает за эту огромную страну", - отметил Лукашенко.

В конце выступления Лукашенко отметил, что страны ОДКБ всегда могут рассчитывать на Беларусь - его страна всегда будет верна достигнутым ранее договоренностям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950299-my-ne-prishli-po-svoemu-zhelaniyu-nas-priglasil-nash-drug-lukashenko-o-vvode-voysk-odkb/