Пять самолетов с казахстанскими туристами прибудут в Нур-Султан

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Этой ночью в Казахстан прибудут пять авиабортов с нашими соотечественниками. Ранее им пришлось отложить вылет из-за беспорядков на родине.

В столице приземлятся 5 бортов с нашими соотечественниками – прибудут они с Мальдив (500 человек), из ОАЭ, Шри-Ланки и Индии, передает "Хабар 24" со ссылкой на фонд "Туристік Қамқор".

Как отмечает телеканал, изначально туристы должны были прибыть в Алматы, однако местный аэропорт пока не возобновил работу.

Всех прилетающих обещают встретить и просят родственников не нарушать комендантский час, так как все рейсы прибудут под утро.

Напомним, что аэропорт Алматы сейчас временно закрыт. По информации МИИР, авиагавань технически готова к открытию, но заработает лишь после стабилизации ситуации в городе.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 10 января возобновит полеты в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950152-pyat-samoletov-s-kazahstanskimi-turistami-pribudut-v-nur-sultan/