Администратора паблика арестовали за пост про митинги в СКО

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В Петропавловске 30 суток ареста получил администратор местного паблика за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях режима ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, администратор паблика в Instagram разместил пост, пропагандирующий действия экстремистской организации, призывающей к митингам.

За это его привлекли к ответственности по статье 478 КоАП РК и арестовали на 30 суток.

"Важно понимать всю меру ответственности за действия, которые могут спровоцировать нарушения общественного порядка. В период режима ЧП просим граждан проявить особую сознательность и ответственность.

Все принимаемые меры, в том числе и временные ограничения, направлены, прежде всего, на обеспечение безопасности и спокойствия населения", - отметил комендант Северо-Казахстанской области Марат Тулебаев.

В полиции дополнили, что законодательством также предусмотрено уголовное наказание до 7 лет лишения свободы за распространение ложной информации.

Напомним, ранее сообщалось, что более 500 человек наказали за участие в незаконном митинге у акимата в Павлодаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950278-administratora-pablika-arestovali-za-post-pro-mitingi-v-sko/