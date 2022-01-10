Токаев: Падение Алматы открыло бы путь к захвату всего юга Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии совета ОДКБ заявил – если бы бои в Алматы привели к падению этого города, это открыло бы для террористов путь к захвату всего юга Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что все массовые беспорядки в Казахстане начались синхронно и, очевидно, координировались из одного центра.

"Агрессия охватила одновременно 11 регионов, но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, это крупнейший город и финансовый центр нашей страны. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего густонаселенного юга Казахстана, а затем и всей страны.

Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента.

По сути это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства самыми разными методами", - заявил Токаев.

Также в ходе заседания сессии совета ОДКБ президент заявил, что в Казахстане была предпринята попытка госпереворота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950270-tokaev-padenie-almaty-otkrylo-by-put-k-zahvatu-vsego-yuga-kazahstana/