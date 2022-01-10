Жителей Кызылорды, пытавшихся объехать блокпост, задержали в Уральске

Кадр из видео: ДП ЗКО

О задержании мужчин, которые пытались объехать блокпост, сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Правоохранители отметили, что в ходе патрулирования около 23 часов 9 января на улице Жангир хана в Уральске была остановлена автомашина Lada Granta с российскими номерами, в которой находились четверо мужчин в возрасте 23-24 лет.

"При устном допросе задержанные пояснили, что они приехали из Кызылорды. Так как им не удалось пересечь блокпост в поселке Подстепное, они решили проехать в Уральск через дачный массив", - отметили в ДП региона.

В ведомстве сообщили, что поведение мужчин вызвало подозрения. В машине стоял резкий запах алкоголя.

Сотрудники приняли решение по доставлению машины и пассажиров в отдел полиции для производства личного досмотра и досмотра автотранспорта. Водителя направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт употребления им наркотических средств (марихуана).

"В результате досмотра автотранспорта с водительской стороны было обнаружено 2 кухонных ножа, в бардачке найден коробок с порошкообразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом и 4 сотовых телефона разных марок, бывших в употреблении.

Кадр из видео: ДП ЗКО

После изъятия и осмотра сотовых телефонов в галерее было обнаружено множество фотографий, на которых изображены и подписаны места "закладок". Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос по регистрации факта", - отметили в пресс-службе ДП ЗКО.

В данный момент автомашина водворена на специальную стоянку. В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК. Кроме того, водитель и пассажиры будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что причастных к мародерству в Алматы задержали на блокпосту в Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950274-zhiteley-kyzylordy-pytavshihsya-obehat-blokpost-zaderzhali-v-uralske/