"Произошло реальное сплочение наших граждан": Карин о ситуации в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Госсекретарь РК Ерлан Карин в интервью телеканалу "Хабар 24" рассказал, какой вклад в стабилизацию ситуации в стране может внести каждый казахстанец, передает корреспондент NUR.KZ.

"Во время этих дней, когда мы видели, что захвачены акиматы, захвачены здания органов полиции и так далее, казалось бы, вот они же, символы… Оказалось, что символы государства здесь - в сердцах и сознании. Оказалось, что государство - это мы, сплоченные граждане, которые способны защитить, встать на защиту собственного государства", - сказал госсекретарь.

Карин добавил, что в эти непростые дни видел многое, что вселяло надежду, например, полицейских, готовых всю ночь стоять в обороне и защищать свою страну.

"Я видел очень много сообщений, к сожалению, не мог всем ответить. Очень много сообщений от моих друзей, коллег, незнакомых людей, в соцсетях писали: "Чем мы можем помочь, мы хотим помочь".

Чем мы можем помочь? Солидарностью. Солидарность может проявляться во всем. Она может проявляться в нашей работе по оказанию помощи на улице, органам полиции, в охране общественного порядка.

Наша помощь может заключаться в сдерживании информационной атаки на нашу страну, наша помощь может заключаться даже в том, что, когда мы не будем делиться дезинформацией, когда мы сами будем пресекать дезинформацию, когда мы сами будем фильтровать все те ложные сведения, которые все еще проходят… Я думаю, что это тот самый момент, когда произошло реальное сплочение наших граждан", - резюмировал Карин.

Госсекретарь РК назвал произошедшее в Казахстане гибридной террористической атакой, а также отметил, что на кону стоял вопрос о сохранении государства в целом.

Карин также рассказал, что террористы шесть раз атаковали здание департамента полиции Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950215-proizoshlo-realnoe-splochenie-nashih-grazhdan-karin-o-situatsii-v-kazahstane/