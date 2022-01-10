"На кону стоял вопрос - сможем ли мы сохранить государство": госсекретарь о событиях в Казахстане

Ерлан Карин. Фото: служба центральных коммуникаций

Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин в интервью телеканалу "Хабар 24" заявил, что последние события в стране нельзя назвать массовыми беспорядками. По его словам, осуществлялись атаки в нескольких регионах и на кону стоял вопрос, сможем ли мы сохранить государство, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Карина, сейчас можно с уверенностью сказать только о характере этих событий.

"Это не массовые беспорядки, не те обычные беспорядки, которые мы видим, когда идут столкновения гражданских сил с силами правопорядка или когда мы видим погромы и поджоги. А здесь были штурмы госучреждений, были атаки на здания правоохранительных органов", - заявил госсекретарь.

Он напомнил, что упоминалось о шести атаках только на здание департамента полиции в Алматы.

"Когда я разговаривал с коллегами, то они говорили, что департамент полиции Алматы держал оборону, отражал атаку с 12 часов ночи до 5 часов утра. Вы представляете, каким количеством оружия и боеприпасов должны были обладать штурмовые, ударные группы террористов, чтобы в течение нескольких часов держать в напряжении полицию? Последующие действия по захвату аэропорта и других объектов коммуникаций, атаки на СМИ никак не подходят под классификацию массовых беспорядков", - указал госсекретарь РК.

Карин заявил, что он как эксперт, который 20 лет занимается проблемой терроризма, может с трудом вспомнить, чтобы вот так несколько групп могли атаковать города, целенаправленно пытаясь захватить здания, учреждения.

"Это новое явление, которое является вызовом не только для спецслужб, но и экспертов и специалистов. Нам нужно будет понять, что мы вступили в новый период, когда против любой другой страны может быть развязан такой циничный сценарий, основной целью которого является, я думаю, разрушение целостности государства… Вопрос защиты не только одного города - в нескольких регионах осуществлялись атаки. На кону стоял вопрос, сможем ли мы сохранить государство", - резюмировал Ерлан Карин.

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен день траура по погибшим в результате террористической атаки.

Ранее в МВД представили хронологию беспорядков в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950196-na-konu-stoyal-vopros-smozhem-li-my-sohranit-gosudarstvo-gossekretar-o-sobytiyah-v-kazahstane/