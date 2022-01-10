Как получить пропуск на передвижение во время комендантского часа, объяснили жителям Мангистау

Блокпост. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Мангистауской области установили 8 блокпостов, три из них контролируют дороги, ведущие из Жанаозена, передает "Хабар 24".

Остальные находятся на пути из Актау в поселки Жетыбай, Курык и в город Форт-Шевченко и на трассе Баянды-Емир.

В регионе действует комендантский час. В дневное время улицы патрулируют силы правопорядка. Дополнительно привлекаются волонтеры из гражданского населения.

Кроме того, в области работает call-центр. По номеру 109 можно задать любые вопросы, касающиеся режима ЧП.

Комендант Мангистауской области предупреждает, что по всему Казахстану проводится антитеррористическая операция. Есть вероятность, что деструктивные элементы будут прорываться в мирные и спокойные регионы, где не применялось оружие, в том числе и в Мангистаускую область. Поэтому для обеспечения безопасности, чтобы передвигаться пешком или на машине во время комендантского часа, есть определенный алгоритм.

"Необходимо обратиться с письменным заявлением в комендатуру Мангистауской области, расположенную по адресу: город Актау, 1-й мкр-н, 80 здание, Департамент полиции Мангистауской области. В заявлении обязательно необходимо указать полные анкетные данные, сведения об автотранспорте, при его наличии, обоснование необходимости передвижения в течение комендантского часа, а также актуальный номер телефона, по которому с вами можно связаться в любое время. Предупреждаю, что пропуска выдаются только в случае крайней необходимости", - заявил Жанарбек Бактыбаев, комендант Мангистауской области.

Напомним, 10 января в Казахстане объявлен день общенационального траура по погибшим в результате трагических событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950164-kak-poluchit-propusk-na-peredvizhenie-vo-vremya-komendantskogo-chasa-obyasnili-zhitelyam-mangistau/