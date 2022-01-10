12 нападений совершили на сотрудников скорой помощи в Алматы

Митинг в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы во время беспорядков зафиксировано 12 нападений на сотрудников скорой помощи и 3 случая захвата автомобилей медиков. Об этом сообщили в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили в городском штабе, скорая помощь выезжала не только на вызовы, связанные с беспорядками, но и на все остальные экстренные обращения.

"Произошло 12 нападений на сотрудников ССМП, травмированы 5 сотрудников ССМП - 2 водителя и 3 фельдшера.

За время беспорядков было повреждено 32 автомашины скорой помощи (разбиты фары, повреждение кузова, стекол и т.д.), 4 автомашины в негодном состоянии", - говорится в сообщении.

Кроме того, были захвачены три машины скорой помощи - на них перевозили тела, а также доставляли людей на незаконные митинги. Сейчас эти машины вновь вернули медучреждениям.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков было совершено шесть атак на здание департамента полиции Алматы.

Сейчас ситуация в южной столице почти стабилизировалась. В некоторых районах мегаполиса продолжается зачистка от террористов, но в некоторых коммунальные службы уже приступили к уборке улиц. Сегодня в городе вновь функционирует общественный транспорт, работают крупные супермаркеты, АЗС, рынки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950241-12-napadeniy-sovershili-na-sotrudnikov-skoroy-pomoschi-v-almaty/