С 10 января снять наличные можно будет в отделениях "Казпочты"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С завтрашнего дня жители Казахстана смогут снять деньги во всех отделениях "Казпочты". Об этом сообщили в самой компании.

С 10 января работу возобновят все отделения "Казпочты", в том числе в селах. При условии, что не будет проблем с Интернетом. Также в АО планируют начать выдавать пенсии и пособия в штатном режиме, передает "Хабар 24".

"Начата работа по заполнению банкоматов наличными средствами, в этой связи клиенты "Казпочты" с 10 января смогут снимать деньги как в отделениях, так и в банкоматах.

Наряду с этим, благодаря запуску магистральных маршрутов по Казахстану информационно-логистическим центром "Юг" АО "Казпочта", компания с 10 января возобновит прием и обработку почтовых отправлений", – сообщила директор департамента АО "Казпочта" Алина Джанкулова.

Ранее стало известно, что в стране временно приостановили работу обменников. Между тем, по Сети распространяется ложная информация о списании кредитов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950129-s-10-yanvarya-snyat-nalichnye-mozhno-budet-v-otdeleniyah-kazpochty/