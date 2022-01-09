Более 40 светофоров повредили в Алматы в результате беспорядков

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В Алматы в результате беспорядков были повреждены светофорные объекты – сейчас ведется их ремонт, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения города.

В Алматы начата работа по восстановлению светофорных объектов.

"По предварительным данным обследования, в городе разрушены и требуют выполнения ремонтных работ более 40 светофорных объектов. 12 из них имеют значительные повреждения.

В основном повреждены светофорные стойки, табло обратного отсчета времени, также во многих объектах требуется замена кабеля.

Ориентировочная стоимость ремонтно-восстановительных работ составляет 72 миллиона тенге", – сообщили в горштабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

В горштабе отметили, что на сегодняшний день восстановлена работа светофоров по проспекту Сейфуллина и улицам Момышулы, Манаса. Также ведется ремонт светофорных объектов, расположенных по улице Толе би.

Кроме того, уже восстановлена работа светофорных объектов по проспекту Абая. Исключение – светофор на пересечении с улицей Гагарина. На данном участке ведется сложный ремонт оборудования.

Ранее в акимате рассказали, сколько человек было задержано в Алматы в ходе беспорядков. Также недавно мы писали о том, что происходит в городе после погромов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950118-bolee-40-svetoforov-povredili-v-almaty-v-rezultate-besporyadkov/