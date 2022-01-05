В аэропорту Актау на фоне демонстраций были задержаны рейсы

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В аэропорту города Актау, где бушевали митинги, начали задерживать рейсы, передает Sputnik Казахстан.

Один рейс из Актау в Атырау, где также проходили демонстрации, был отменен. Вылет еще нескольких был перенесен на более позднее время.

Таким образом, время вылета в столицу Нур-Султан было изменено с 22:35 на 08:05 часов. Вылет из Актау в Алматы перенесен с 23:40 на 12:35. Вылет в столицу Грузии Тбилиси перенесен с 22:55 на 01:00.

Причиной митингов в Мангистауской области, которые начались сразу после Нового года, стало увеличение стоимости газа для заправки автотранспорта в два раза - до 120 тенге за литр. 4 января демонстрации прошли и в других регионах страны, в том числе в Алматы.

После этого власти Мангистауской и Актюбинской областей заявили, что цена на газ будет снижена до 50 тенге за литр.

Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области.

В ходе начавшихся беспорядков в Алматы был избит сотрудник полиции, в Актау протестующие собрались у здания местного акимата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949800-v-aeroportu-aktau-na-fone-demonstratsiy-byli-zaderzhany-reysy/