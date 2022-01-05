"Производятся задержания, выявляются зачинщики": Сагинтаев обратился к алматинцам

Бакытжан Сагинтаев. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к горожанам в связи с непростой ситуацией в мегаполисе, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне.

Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алматы. Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики", - сообщил аким южной столицы.

Сагинтаев напомнил, что минувшей ночью глава государства подписал указ о введении в Алматы режима ЧП - он продлится с 5 до 19 января.

"Это важное решение для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан.

Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города. Наша общая задача - сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан.

Призываю всех горожан, не поддаваться на провокации и беззаконие.

Благодарю всех за поддержку, которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь. Спасибо за понимание, ответственность, любовь к нашему городу", - заключил Сагинтаев.

Напомним, накануне митинги, начавшиеся в Алматы вечером 4 января, переросли в массовые беспорядки. Сообщалось, что митингующие избили сотрудника полиции, разгромили полицейские авто, разбили как минимум одну витрину магазина. Ночью в южной столице ввели режим ЧП на 2 недели.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949787-proizvodyatsya-zaderzhaniya-vyyavlyayutsya-zachinschiki-sagnitaev-obratilsya-k-almatintsam/