Два крупных мобильных оператора объяснили, почему в Алматы отключили Интернет

Иллюстративное фото: Jens Kalaene/Picture Alliance/Getty Images

Два крупных мобильных оператора дали разъяснения по поводу отключения доступа в Интернет в Алматы после начала акций протеста.

Как пишет Sputnik Казахстан, представители оператора мобильной связи Kcell заявили, что перебои со связью в Алматы связаны с действиями компетентных органов, которые обеспечивают антитеррористическую и общественную безопасность.

Перебои с мобильным интернетом на фоне массовых митингов также наблюдаются и в других крупных городах Казахстана.

В Алматы у пользователей не работают интернет-мессенджеры и социальные сети.

"Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 Закона Республики Казахстан "О связи" сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности", - сообщили в Kcell.

В свою очередь, в Twitter-аккаунте компании Beeline на вопрос об отключении доступа в Сеть ответили, что перебои с мобильным интернетом происходят "по независящим от компании причинам".

Напомним, что начавшиеся ранее акции протеста в Алматы в итоге переросли в беспорядки. Сообщалось, что митингующие избили сотрудника полиции.

Также беспорядки произошли у здания акимата в Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже дважды обращался к казахстанцам с призывами не допустить насилия и беззакония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949762-dva-krupnyh-mobilnyh-operatora-obyasnili-pochemu-v-almaty-otklyuchili-internet/