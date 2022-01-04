Сообщение о забастовке нефтяников прокомментировали в "Тенгизшевройле"

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Сообщение о том, что нефтяники Тенгиза в Атырауской области остановили работу и вышли поддержать жителей Мангистауской области, прокомментировали в ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), передает корреспондент NUR.KZ.

"В ТОО "Тенгизшевройл" осведомлены о том, что некоторое количество работников субподрядных организаций собрались на Тенгизском месторождении для выражения поддержки мирным митингам в Мангистауской области.

Группы по трудовым отношениям ТШО и подрядных организаций проводят совместную работу для скорого урегулирования данной ситуации. Производственная деятельность ТШО продолжается в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее жители Мангистауской области собрались и выразили недовольство ценами на сжиженный газ. В регион выехала правительственная комиссия и провела переговоры с активистами. В итоге стоимость топлива пообещали снизить до 50 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949740-soobschenie-o-zabastovke-neftyanikov-prokommentirovali-v-tengizshevroyle/