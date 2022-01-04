Сеть АЗС сделала заявление по ситуации с газом в Мангистау

Люди на площади в Актау. Фото: Рашида Исмагилова/Lada.kz

Qazaq Oil сделала заявление по ситуации с сжиженным газом в Мангистауской области. Информация опубликована на официальном сайте компании.

В компании отметили, что сети АЗС Qazaq Oil и "КазМунайГаза" представлены в регионе 19 автогазозаправочными станциями, которые в течение долгого времени продавали сжиженный газ по самым низким ценам.

"Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в Жанаозене, 79 тенге в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации.

Несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя топливо по талонам и картам в рамках установленной цены. Ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам", - сообщили в компании.

Здесь дополнили, что ожидается допоставка дополнительного объема топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений после 10-12 января 2022 года в рамках озвученного Министерством энергетики ценового коридора в 85-90 тенге за литр.

"В компании прилагают максимум усилий для сохранения стабильного и бесперебойного обеспечения всех потребителей сжиженного газа в Мангистауской области.

В сложившейся ситуации снабжение топливом осуществляется в рамках обязательств. Поставки ведутся согласно договоренностям, отработаны дополнительные отгрузки топлива.

Уважаемые журналисты, убедительная просьба не вырывать из контекста основную мысль.

Информация о возможных лимитах была связана исключительно с вероятностью резкого роста спроса на газ на АЗС Qazaq Oil. В данное время реализация осуществляется без ограничений в имеющихся объемах", - заявили в Qazaq Oil.

Напомним, уже несколько дней автовладельцы региона выходят на улицы и высказывают требования о снижении стоимости сжиженного газа. На ситуацию отреагировал глава государства и дал соответствующие поручения правительству.

С собравшимися в Жанаозене и Актау встречался аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Создана комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1949701-set-azs-sdelala-zayavlenie-po-situatsii-s-gazom-v-mangistau/