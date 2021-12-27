Врач рассказал об опасности спорта для переболевших COVID-19

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Врач предостерег переболевших COVID-19 от сильных физических нагрузок, передает Ura.ru.

Даже если человек в молодом возрасте переболел коронавирусной инфекцией в легкой форме, ему следует воздержаться от сильных физических нагрузок во время восстановления примерно на два месяца. Так как в противном случае это может стать причиной остановки сердца.

"У значительного процента людей возникает миокардит, и у старшего возраста - перикардит. Но миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. Проблема в том, что оно в покое, когда нет сильной нагрузки, и проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например аритмия, остановка сердца", - говорит иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Но при этом легкая физическая активность может быть даже полезна для перенесших COVID-19. В особенности прогулка на свежем воздухе.

Для переболевших, как говорит инфекционист Татьяна Чаленко, полезными будут пешая прогулка и дыхательная гимнастика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948632-vrach-rasskazal-ob-opasnosti-sporta-dlya-perebolevshih-covid-19/