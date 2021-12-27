Вирусолог объяснил, чем опасно бессимптомное протекание вызванного "омикроном" COVID-19

Человек в маске. Иллюстративное фото: Bloomberg/Toru Hanai/Getty Image

Вирусолог объяснил, опасно ли перенести заболевание штаммом "омикрон" бессимптомно, передает Sputnik Россия.

Появились сведения, что инфицированные "омикроном" могут переносить заболевание бессимптомно, как это было с его предшественниками.

"Но мы можем предположить, что штамм "омикрон", как и другие штаммы коронавируса, можно перенести бессимптомно. Так было и с нулевым уханьским штаммом, и с другими - у некоторых людей не проявляются симптомы вирусной инфекции, но при этом она развивается в организме", - говорит доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Опасность такого состояния в том, что человек не знает сам, что болен. Но при этом продолжает взаимодействовать с другими людьми и заражать их. А другие инфицированные, в свою очередь, могут потом заболеть тяжело.

"К тому же среди таких бессимптомных носителей есть "суперраспространители" вируса. Они сами не болеют, но выделяют большие дозы вируса и могут передать инфекцию десяткам людей", - сказал Аграновский.

Защититься от заражения в таком случае можно только прививкой и соблюдением санитарных мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1948620-virusolog-obyasnil-chem-opasno-bessimptomnoe-protekanie-vyzvannogo-omikronom-covid-19/