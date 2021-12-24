Новый список нарушителей с "красным" статусом обнародовали санврачи Алматы

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В Алматы выявили еще 18 жителей с "красным" статусом. Все нарушители оштрафованы за нарушение 14-дневного домашнего карантина, об этом сообщается на официальном сайте ДСЭК города.

Как сообщили в департаменте, алматинцы с положительным ПЦР тестом на COVID-19 посещали общественные места и пытались воспользоваться услугами на объектах, работающих по ASHYQ, - ЦОН, ТРЦ, рынки, аэропорт, магазины.

В ведомстве отметили, что нарушителей не допустили на объекты.

"В этой связи департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1948467-novyy-spisok-narushiteley-s-krasnym-statusom-obnarodovali-sanvrachi-almaty/