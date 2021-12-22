Казахстан возобновит авиасообщение с Вьетнамом с 30 декабря

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С 30 декабря авиакомпания SCAT планирует возобновить рейсы между Казахстаном и Вьетнамом, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Сообщается, что самолеты будут летать по маршруту "Алматы-Фукуок" один раз в неделю по четвергам. Пассажиров будут перевозить на воздушном судне модели Boeing 757.

Возобновление авиасообщения с Вьетнамом было разрешено решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана от 14 декабря.

В МИИР указали, что дальнейшее увеличение рейсов будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии.

Также в ведомстве напомнили, что все рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947999-kazahstan-vozobnovit-polety-vo-vetnam-s-30-dekabrya/