Почему пропавшего после взрывов под Таразом военного ищут так долго, ответили в Минобороны

Поиски военнослужащего. Фото: акимат Жамбылской области

Заместитель министра обороны Дарын Туяков в кулуарах мажилиса рассказал, почему растянулись по времени поиски пропавшего после взрывов в Таразе младшего сержанта Бауыржана Дауытбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Дарын Туяков сообщил, что к этому часу идут следственные работы.

"Сейчас идет следствие, органы разбираются. По результатам следствия будет дана информация. Согласен, идут долго (поиски - прим.ред.), это нужно понять и разобраться. Нужно выехать на место и разбираться там", - добавил он.

При этом, он отметил, что поиски Бауыржана Дауытбаева ведутся с самого начала этого происшествия.

"Эта работа не освещается, но идет очень большая и кропотливая работа. Это мало вероятно (вероятность, что его разорвало от взрыва - прим. ред.), какие-то фрагменты (тела - прим. ред.) ведь должны быть", - резюмировал замминистра обороны.

Напомним, что Дауытбаев пропал без вести во время взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области в конце августа.

В начале сентября родственники военнослужащего назначили вознаграждение за помощь в его поисках. Примерно в то же время родители Дауытбаева сами выехали на его поиски.

Тем не менее, найти пропавшего военного не удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947922-pochemu-propavshego-posle-vzryvov-pod-tarazom-voennogo-ischut-tak-dolgo-otvetili-v-minoborony/