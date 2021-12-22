Почему пропавшего после взрывов под Таразом военного ищут так долго, ответили в Минобороны

Заместитель министра обороны Дарын Туяков в кулуарах мажилиса рассказал, почему растянулись по времени поиски пропавшего после взрывов в Таразе младшего сержанта Бауыржана Дауытбаева, передает корреспондент NUR.KZ.
Дарын Туяков сообщил, что к этому часу идут следственные работы.
"Сейчас идет следствие, органы разбираются. По результатам следствия будет дана информация. Согласен, идут долго (поиски - прим.ред.), это нужно понять и разобраться. Нужно выехать на место и разбираться там", - добавил он.
При этом, он отметил, что поиски Бауыржана Дауытбаева ведутся с самого начала этого происшествия.
"Эта работа не освещается, но идет очень большая и кропотливая работа. Это мало вероятно (вероятность, что его разорвало от взрыва - прим. ред.), какие-то фрагменты (тела - прим. ред.) ведь должны быть", - резюмировал замминистра обороны.
Напомним, что Дауытбаев пропал без вести во время взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области в конце августа.
В начале сентября родственники военнослужащего назначили вознаграждение за помощь в его поисках. Примерно в то же время родители Дауытбаева сами выехали на его поиски.
Тем не менее, найти пропавшего военного не удалось.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1947922-pochemu-propavshego-posle-vzryvov-pod-tarazom-voennogo-ischut-tak-dolgo-otvetili-v-minoborony/