"Омикрон" размножается в 70 раз быстрее "дельты", заявили ученые

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Гонконгские ученые провели исследование и выяснили, что "омикрон" размножается в десятки раз быстрее, чем "дельта", передает РИА Новости.

Ученые Гонконгского Университета (HKUMed) провели исследование, в ходе которого выяснили, что "омикрон" распространяется в бронхах людей в 70 раз быстрее, чем его предшественник "дельта".

"Ученые обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 "омикрон" инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант "дельта" и исходный (вирус - ред.) SARS-CoV-2, что может объяснить, почему "омикрон" может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты", - говорится в сообщении ученых.

Также авторы исследования отметили, что при заболевании "омикроном" уровень инфекции в легких по сравнению с другими штаммами значительно ниже. Это может свидетельствовать о более низкой вероятности тяжелого течения.

Напомним, главный врач Moderna рассказал, что возможно заразиться одновременно "омикроном" и "дельтой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/coronavirus/1947116-omikron-razmnozhaetsya-v-70-raz-bystree-delty-zayavili-uchenye/