Штурм здания финрегулятора в Алматы: рассмотрят ли заявки тех, кто требовал кредитной амнистии

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В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали о судьбе заявлений, поданных в финрегулятор казахстанцами, требующими списать им кредиты.

Агентство, как госорган, не мог не принять и не зарегистрировать заявления граждан, заявил корреспонденту Sputnik Казахстан представитель АРРФР Дмитрий Акмаев. При этом он вновь напомнил, что никакой кредитной амнистии не было и не будет.

"Сейчас они (заявления – прим. ред.) распределены по кредиторам, то есть, по банкам и микрокредитным организациям, направлены кредиторам. И все заемщики, которые нам написали, они должны сначала с кредитором отработать эту ситуацию.

То есть, если у них ухудшилась финансовая ситуация, они должны предоставить доказательства этого, и кредитор обязан рассмотреть их заявление и рассмотреть вопрос реструктуризации задолженности, снижения процентной ставки, рефинансирование, то есть, какие-то меры по снижению долговой нагрузки предоставить. Но, я повторюсь, это только в том случае, если финансовое положение заемщика ухудшилось", – сообщил представитель АРРФР.

Акмаев отметил, что иждивенческие настроения поощряться не будут. Отрабатывать, с его слов, будут только с теми заемщиками, у которых действительно есть проблемы – для того чтобы урегулировать вопросы задолженности в досудебном порядке.

И АРРФР в этом вопросе является последней инстанцией.

"В случае если действительно какие-то проблемы есть, то кредитор с ним отрабатывает. И если с кредитором уже достигнут компромисс, то после этого мы, как регулятор, включаемся в положение, изучаем финансовое состояние заемщика, проводим анализ законности действий кредитора: все ли он сделал правильно, соблюдал ли процедуры, исчерпывающими ли были его действия по возможному урегулированию займа.

Если действий было недостаточно, то мы пишем ходатайство: "Пожалуйста, примите меры по улучшению финансового состояния заемщика и урегулированию его задолженности". Если кредитор все сделал правильно, то мы это просто подтверждаем. А если компромисса не удалось достигнуть и в нашем случае, тогда дело уже переходит в суд", – уточнил Акмаев.

По его словам, заявление в офис агентства казахстанцы несут и сегодня, однако уже не в таком количестве, чем это было вчера, когда заемщики буквально осадили здание.

"Понятно, что ажиотаж был создан искусственно. Это была фейковая информация о якобы кредитной амнистии. На самом деле о кредитной амнистии сейчас никакой речи не идет. Это была неправильно интерпретированная информация.

У нас заканчивает в этом году работать программа рефинансирования ипотечных займов. Сейчас заканчивается третий этап, который рассчитан на ипотечные займы социально уязвимых слоев населения. Их не так много – чуть более восьми тысяч.

А общественные деятели, которые распространили недостоверную информацию, они извратили и перевернули ее, сказав, что это для всех и по всем займам", – говорит Дмитрий Акмаев.

Напомним, в четверг у здания финрегулятора (АРРФР) произошла давка – там собрались жители Алматы, поверившие фейку о кредитной амнистии. Люди разбили на месте палатки и потребовали простить им кредиты.

В Нацбанке, как и в АРРФР, позже сообщили, что информация о списании кредитов является фейковой и не соответствует действительности.

Сегодня жители Алматы вновь пришли к зданию финрегулятора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946371-shturm-zdaniya-finregulyatora-v-almaty-rassmotryat-li-zayavki-teh-kto-treboval-kreditnoy-amnistii/