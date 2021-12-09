В Нацбанке Казахстана ответили на слухи о кредитной амнистии

Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Национальный банк Казахстана на своем официальном сайте сделал заявление в связи с распространяемой в соцсетях информацией о якобы проведении кредитной амнистии.

Ранее мы писали о том, что жители Алматы разбили палатки у здания Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и потребовали простить им кредиты.

Тогда же на требования граждан отреагировали в самом АРРФР, пояснив, что распространяемая в соцсетях информация – фейковая.

Похожее заявление сделали и в Нацбанке.

"Распространяемая через социальные сети и мессенджеры информация о проведении кредитной амнистии не соответствует действительности. Национальный банк Казахстана просит граждан и СМИ доверять официальным источникам информации.

За необходимой консультацией можно также обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477", – сообщили в НБ РК.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка объясняли, будет ли кредитная амнистия по ипотечным займам для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946137-v-natsbanke-kazahstana-otvetili-na-sluhi-o-kreditnoy-amnistii/