Поверившие фейку о кредитной амнистии алматинцы устроили давку у здания финрегулятора (видео)

Люди собрались у здания АРРФР в Алматы. Фото: Sputnik / Александр Мироглов

Десятки жителей Алматы собрались у здания Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), поставили там палатки и требуют простить им кредиты. Тем временем в финрегуляторе заявляют, что информация о кредитной амнистии – фейковая.

Жители Алматы пишут заявления на списание кредитов и кидают их в ящик, который потом намерены передать в АРРФР, пишет Sputnik Казахстан.

"Меня зовут Гузель, я гражданка Казахстана. Сегодня мы собрались, так как нам сказали, что Нацбанк прощает наши кредиты. Заявление пишем и кидаем в ящик. У меня большой кредит, я многодетная мама, не могу платить дальше.

Слышали, что это фейк, но один Аллах знает. Нам сказали прийти – мы пришли", – рассказала изданию одна из женщин.

Люди собрались у здания АРРФР в Алматы. Фото: Sputnik / Александр Мироглов

Судя по фотографиям и видео, которыми делится издание, на данную акцию пришел не один десяток человек.

"Здесь люди пришли: по телефону, по всему идет рассылка, что кредиты закрываются. Вот, люди приходят: у меня сестра пришла, у нее мужа нет, она троих детей растит. Она хочет, чтобы ей кредит закрыли. И она пришла сюда, чтобы ей хотя бы процентную ставку убрали, и остальное она будет оплачивать.

С 6 декабря тут собираются, если не с первого. Люди говорят, что некоторым действительно закрывают кредиты. А сегодня говорят, что все вранье", – сказала другая женщина.

Люди собрались у здания АРРФР в Алматы. Фото: Sputnik / Александр Мироглов

В АРРФР корреспонденту NUR.KZ сообщили, что распространяемая в соцсетях информация о кредитной амнистии – фейковая.

"7 декабря в течение дня в социальных сетях и мессенджерах распространялась информация касательно якобы объявленной "кредитной амнистии" по ипотечным жилищным займам.

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (Агентство) заявляет о недостоверности распространяемой информации", – заявили в АРРФР.

В ведомстве заявили, что сейчас для помощи отдельной категории ипотечных заемщиков, которые в наибольшей степени пострадали от последствий мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, а также от ослабления курса тенге, Агентство с 2015 года реализует некую программу рефинансирования ипотечных займов (далее – Программа).

Заявляется, что по условиям Программы финансовая поддержка оказывается заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года.

"Меры финансовой помощи, установленные Программой, предусматривают снижение процентной ставки до 3% для заемщиков с единственным жильем и должников из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Для остальных валютных ипотечных заемщиков процентная ставка составила не более 12%.

Кроме того, в рамках Программы списана просроченная задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям", – добавили в АРРФР.

В отношении валютных ипотечных займов, по данным Агентства, проведена конвертация задолженности в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за 1 доллар США).

Также, как отметили в финрегуляторе, с января 2020 года для участвующих в Программе ипотечных заемщиков из категории СУСН реализуются дополнительные меры помощи.

"Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о снижении задолженности по займу и установлении льготных графиков с ежемесячным платежом на уровне 20 000 тенге. Поддержка данной категории заемщиков будет завершена до конца 2021 года", – добавили в Агентстве.

В АРРФР призвали граждан и СМИ не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.

Ранее в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка уже объясняли, будет ли кредитная амнистия по ипотечным займам для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1946123-poverivshie-feyku-o-kreditnoy-amnistii-almatintsy-ustroili-davku-vozle-zdaniya-finregulyatora-video/