Будет ли кредитная амнистия по ипотечным займам для казахстанцев

Иллюстративное фото: Pixabay

За последние несколько лет количество проблемных ипотечных займов увеличилось, на это повлияли различные факторы экономики. Государство оказывает содействие гражданам, оказавшимся в сложных финансовых условиях, но готово ли оно совсем простить им долги, читайте в материале NUR.KZ

Как сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка, в социальных сетях распространяется недостоверная информация об объявлении кредитной амнистии по ипотечным займам.

В финрегуляторе отметили, что на сегодняшний день существует только одна Программа рефинансирования ипотечных займов (далее по тексту Программа).

Она предусматривает помощь отдельным категориям ипотечных заемщиков, в наибольшей степени пострадавших от финансового кризиса 2007-2008 годов и от ослабления курса тенге (в этом случае тем, кто брал ипотеку в иностранной валюте).

По условиям Программы финансовая поддержка оказывается:

заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы,

заемщикам, получившим валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года.

Меры финансовой поддержки

По валютным ипотечным займам в рамках Программы была проведена конвертация задолженности в тенге по курсу Национального Банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за 1 доллар США).

Также предусмотрено снижение процентной ставки до 3% для заемщиков с единственным жильем и должников из категории социально уязвимых слоев населения. Для остальных валютных ипотечных заемщиков ставка составила не более 12%.

В рамках Программы также была списана просроченная задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям. То есть основного долга списание не коснулось.

Иллюстративное фото: Pixabay

Дополнительными мерами поддержки граждан из категории социально уязвимых слоев населения, получивших ипотечный заем, с января 2020 года и до конца 2021 года является содействие самих банков в снижении задолженности по займу и установлении льготных графиков с ежемесячным платежом на уровне 20 000 тенге.

Такие меры рассматриваются в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа финансового и социального положения заемщика.

На данный момент часть Программы завершена, но пока она еще действует, проблемные ипотечники могут обратиться в один из поддерживающих Программу банков.

Напомним, что в Казахстане существуют льготные ипотечные программы. Например «7-20-25», за счет которой можно приобрести свое первое жилье под низкий процент (7%). Финансирование этой программы предположительно завершится в следующем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1945842-budet-li-kreditnaya-amnistiya-po-ipotechnym-zaymam-dlya-kazahstantsev/