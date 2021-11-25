Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Линию метро продлят до рынка Алтын Орда в Алматы, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель акима города Серик Кусаинов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам замакима, теперь линия метрополитена пройдет не через Калкаман.

Она пройдет западнее, через Наурызбайский район, спустится по улице Алатау.

"Будет построено две станции и последняя станция будет находиться практически на рынке Алтын Орда. Мы свяжем западную часть города с центром и это будет эффективно для порядка 150 тысяч населения", - сообщил Серик Кусаинов.

Ранее Кусаинов рассказал, какие улицы планируется пробить в городе. Также он сообщил, что стоимость проезда в общественном транспорте могут поднять в Алматы после Нового года. А также рассказал, когда будут запущены развязки, которые сейчас строятся в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943904-metro-prodlyat-do-rynka-altyn-orda-v-almaty/