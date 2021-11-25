Четыре улицы планируют продлить в Алматы

Пробивка проспекта Абая. Фото: акимат Алматы

Заместитель акима Алматы Серик Кусаинов сегодня во время брифинга, рассказал о том, какие улицы планируется пробить в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Замакима отметил, что рассматривается изменение генплана. На сегодня говорится о пробивке четырех улиц до БАКАД - Абая, Толе би, Тлендиева и Северное кольцо.

Он также сообщил, что проспект Назарбаева и улицы Ауэзова не планируется пробивать дальше, до БАКАД, но Ауэзова будет продлена до проспекта Райымбека.

"Мы заканчиваем пробивку улицы Ауэзова до Райымбека, небольшой участок, это даст хороший эффект для трафика. Там нет сносов, больших затрат нет, зато будет связь между проспектом Райымбека и Ауэзова.

Пробивка улицы - само понятие указывает, что польза для трафика, жителей города и транспортной логистики, но она имеет экономическую составляющую. Чтобы Тлендиева пробить от города до БАКАД, нужно посчитать количество юридических и физических лиц, которые находятся по трассе до дороги. Нужно совершать выкуп земли, который может стоить в несколько раз дороже самой стоимости дороги. Возникает вопрос экономической целесообразности", - пояснил Кусаинов.

Также он рассказал, что вопрос пробивки дороги выше Аль-Фараби не рассматривается в связи с экологической обстановкой страны. Замакима заявил, что не видит в этом необходимости.

Кроме того, он сообщил также, стоимость проезда в общественном транспорте могут поднять в Алматы после Нового года. А также рассказал, когда будут запущены развязки, которые сейчас строятся в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943883-chetyre-ulitsy-planiruyut-prodlit-v-almaty/