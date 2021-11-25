Когда будут запущены новые развязки в Алматы, рассказал замакима

Строительство развязки. Фото: "КазАвтоЖол"

Заместитель акима Алматы Серик Кусаинов рассказал во время брифинга, когда будут запущены развязки, которые сейчас строятся в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Главная транспортная развязка - это в районе аэропорта, на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт. Мы открыли движение по северной эстакаде, направление Алматы-Талгар открыта дорога. Вторая часть будет закончена весной. Работа прекращаться не будет, но в целом мы открыли движение из аэропорта в город и из города в аэропорт сделали разворотную зону. Это улучшило транспортную ситуацию, трафик", - сообщил Кусаинов.

По словам замакима, вторая развязка, которая долгие годы была на реализации - Рыскулова-Емцова - тоже будет запущена в этом году.

"Это - сложный проект, задержка была из-за судебных процессов с собственниками земель, где стоит развязка. Некоторые не соглашались с выделением тех денег, которые мы предлагали, начались судебные процессы с владельцами земельных участков. Мы потеряли на этом год-два, сейчас все процессы закончены, осенью мы снесли последнее кафе. Нам удалось закончить верхнее перекрытие, сейчас идет бетонирование, в конце декабря планируем открывать там движение.

Третья развязка Сейфуллина-Жансугурова, она переходящая, ее мы продолжим в следующем году. Задержки также связаны с выкупом земли и юридическими моментами", - сообщил Серик Кусаинов.

Он также рассказал о пробивке проспекта Абая.

"Если вы обратили внимание, начиная с Момышулы, где станция метро, в западном направлении мы практически закончили реализацию проекта. Процент стадии выполнения порядка 96-97% . Сейчас мы остановились на маленьких участках - переход реки Каргалинка и на улице Ашимова само мостовое перекрытие - оно закончено, в декабре мы его завершим. Движение по Абая будет открыто.

Это важнейшая магистраль, которая будет связывать Наурызбайский район, запад в целом, и выйдет на БАКАД. На следующий год мы приступаем к пробивке Толе би на запад. Мы планируем довести ее до улицы Алатау, которая выходит на рынок Алтын-Орда", - заключил заместитель градоначальника.

Ранее он сообщил также, стоимость проезда в общественном транспорте могут поднять в Алматы после Нового года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943876-kogda-budut-zapuscheny-novye-razvyazki-v-almaty-rasskazal-zamakima/