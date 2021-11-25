Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Стоимость проезда в общественном транспорте могут поднять в Алматы после Нового года. Об этом заявил во время брифинга заместитель акима Алматы Серик Кусаинов, передает NUR.KZ.

По его словам, на следующий год планируется много изменений по общественному транспорту. К примеру, будет создана новая политика требований к перевозчикам. Власти планируют привлекать только те компании, которые смогут работать по новым условиям.

Также возможно поднятие платы за проезд.

"Тариф 80 тенге - это низкий тариф, реальный тариф почти в два раза выше. Тарифы, возможно, нам придется после Нового года посмотреть, насколько мы можем поменять. Остро стоит этот вопрос.

Но предприятия и перевозчики готовы к поднятию, потому что это - главный доход, но мы тут смотрим и на платежеспособность населения. Но вопрос о поднятии, конечно же, назрел, вопрос на сколько - я пока не могу сказать", - сообщил Кусаинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943874-stoimost-proezda-v-obschestvennom-transporte-mogut-podnyat-v-almaty/