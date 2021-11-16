Алматинскому стрелку продлили срок ареста до середины декабря

Фото с места ЧП. Источник: NUR.KZ/Петр Карандашов

Алматинскому стрелку продлили срок ареста до 20 декабря 2021 года. Об этом сообщили в Алматинском городском суде.

"Постановлением следственного суда от 12 ноября текущего года ходатайство прокуратуры удовлетворено, санкционировано продление срока содержания под стражей в отношении И.Д. до 3 месяцев, то есть, до 20 декабря 2021 года", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, 20 сентября в микрорайоне Акбулак мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении. В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Открывшему стрельбу мужчине грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Его супруга объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также прокомментировали ситуацию. Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

В начале октября семье алматинского стрелка суд дал отсрочку на выселение из дома. Супруга находящегося под следствием Д. и его дети смогут прожить в доме до середины весны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942448-almatinskomu-strelku-prodlili-srok-aresta-do-serediny-dekabrya/