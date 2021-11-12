Казахстанцы связали давку на концерте Трэвиса Скотта с сетью 5G

Выступление Трэвиса Скотта на фестивале Astroworld. Фото: Rick Kern/Getty Images

Пользователи Казнета распространяют весьма необычную теорию о том, что на недавнем концерте рэпера Трэвиса Скотта, где произошла смертельная давка, проводились некие "испытания по контролю разума" привитых людей при помощи технологии 5G. Почему это не может быть правдой, объяснили специалисты проекта StopFake.kz.

Напомним, 5 ноября этого года в Хьюстоне (США) прошел фестиваль Astroworld, хедлайнером которого выступил рэпер Трэвис Скотт. Почти сразу же после того, как началось его выступление, в зале началась давка, в результате которой погибли девять человек.

В полиции пока только расследуют этот инцидент, следовательно, официальные его причины еще не объявлены. Тем не менее, любители теорий заговора уже выдвинули свою версию.

Так, они пишут, что поскольку на мероприятие пускали лишь людей, привитых против COVID-19, то условия там были идеальными для проведения неких "испытаний". По их мнению, зрителей пытались контролировать при помощи сетей 5G и особых частот, на которые была настроена музыкальная аппаратура. Принимал сигнал, как пишут пользователи Сети, оксид графена и наночипы, введенные вместе с вакцинами.

Фактчекеры заявляют: это совершенно антинаучно и не имеет никаких доказательств. Они уверяют, что в состав вакцин против коронавируса не входят ни наночипы, ни оксид графена, ни какие-либо иные тайные вещества и устройства.

В доказательство они предоставили ссылки на ресурсы, где можно подробнее ознакомиться с составами известных вакцин:

Более того, теорию о добавлении в состав вакцин оксида графена опроверг Рон Мертенс, основатель и гендиректор портала Graphene-Info.com.

"Оксид графена не является ни магнитным, ни проводящим материалом, поэтому его нельзя использовать так, как люди предлагают в подобных теориях", – говорил он.

Также, по мнению фактчекеров, неверны теории и о том, что волны 5G могут хоть как-то влиять на сознание и здоровье привитых людей.

Отсюда они сделали вывод, что нет совершенно никаких доказательств того, что случившееся на концерте Трэвиса Скотта связано с вакцинацией против COVID-19, оксидом графена или волнами 5G.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941944-kazahstantsy-svyazali-davku-na-kontserte-trevisa-skotta-s-setyu-5g/