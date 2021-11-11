"Они обрушат нашу энергосистему": общественник предложил запретить в Казахстане майнинговые фермы

Оборудование на майнинговой ферме. Иллюстративное фото: Manuel Medir/Getty Images

В последние дни жители нескольких регионов столкнулись с веерными отключениями электричества. Национальный оператор электросетей заявил, что дефицит электроэнергии возник из-за майнинговых компаний.

Ранее сообщалось, что с регулярным отключением электричества на несколько часов столкнулись жители Шымкента, Кызылординской области и ВКО.

Национальный оператор магистральных электрических сетей Казахстана АО "KEGOC" заявило, что из-за майнинговых компаний в стране сложилась "непростая ситуация". В итоге было решено ввести ограничения на потребление электроэнергии в регионах.

Отметим, что позже KEGOC заявил, что все ограничения уже сняли.

Тем не менее, общественных деятелей такая ситуация насторожила, передает телеканал "Астана". Они обеспокоены, что из-за майнинговых ферм в страну вернутся "суровые 90-е", когда свет в домах включали лишь на несколько часов. В связи с этим они призывают принять решительные меры.

Так, общественник Галым Байтук предлагает вовсе запретить в Казахстане майнинговые фермы. Как альтернатива - можно выделить для таких компаний отдельный технопарк с ограниченным доступом и повышенными тарифами на электроэнергию.

"18% электроэнергии они забирают на себя. Это слишком много. Они полностью обрушат скоро нашу энергосистему. Ежегодно 60 млн тонн углекислого газа выделяется от майнинга биткоина. Это у нас тоже, представляете, огромная экологическая катастрофа наступает. Поэтому срочно, пока не наступили совсем уж холода, надо срочно запрещать майнинговые фермы", - заявил Байтук.

Между тем глава Минэнерго накануне провел совещание и поручил профильным компаниям и организациям не отключать от электрической энергии население и социальные объекты, а также провести работу по выявлению "серых" майнеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941606-oni-obrushat-nashu-energosistemu-obschestvennik-predlozhil-zapretit-v-kazahstane-mayningovye-fermy/