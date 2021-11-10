KEGOC сделал заявление после жалоб казахстанцев на отключения электричества

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Системный оператор и оператор магистральных электрических сетей Казахстана АО "KEGOC" сделало заявление после жалоб жителей нескольких регионов на регулярное отключение электроэнергии, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

"По состоянию на 09:00 часов 10 ноября 2021 года ограничения бытовых, социально значимых объектов в энергосистеме Казахстана отсутствуют", - говорится в сообщении компании.

Ранее мы сообщали, что жители Шымкента, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областей пожаловались на регулярное отключение электроэнергии. При этом региональные операторы электроснабжения объяснили проблемы с подачей электричества тем, что подобные ограничения ввел национальный оператор АО "KEGOC".

К слову, сам оператор 4 ноября сделал заявление, что в стране "сложилась непростая обстановка, связанная с балансом электроэнергии и мощности". В "KEGOC" объясняли, что из-за высоких темпов потребления электроэнергии в некоторых регионах были введены ограничения.

"АО "KEGOC" как системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС Республики Казахстан при наличии сверхпланового потребления будут приниматься меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям", - говорилось в сообщении компании.

Отметим, что резкий рост темпов потребления электричества в компании связали с увеличением числа майнинговых компаний. О том, что майнинговые фермы, а именно "серые" майнеры, могут вызвать дефицит электроэнергии в стране, ранее заявляли и в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941437-kegoc-sdelal-zayavlenie-posle-zhalob-kazahstantsev-na-otklyucheniya-elektrichestva/