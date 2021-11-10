Работу по выявлению "серых" майнеров поручил провести глава Минэнерго

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Министр энергетики Магзум Мирзагалиев поручил профильным компаниям и организациям не отключать от электрической энергии население и социальные объекты, а также провести работу по выявлению "серых" майнеров, сообщается на официальном сайте ведомства.

Мирзагалиев на совещании по режиму работы Жамбылской ГРЭС обсудил вопросы касательно энергоснабжения.

"Традиционно дефицит электроэнергии и мощности фиксируются в часы вечернего максимального потребления. Но жители региона и такие социальные объекты, как больницы и школы ни в коем случае не должны оставаться без электричества. Министерство энергетики категорически против таких мер", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Глава министерства поручил энергопередающим и энергоснабжающим организациям вместе с комитетом атомного и энергетического надзора и контроля (КАЭНК) провести до конца недели анализ и принять все необходимые меры по обеспечению бытовых потребителей бесперебойным электроснабжением.

Помимо этого, поручено провести соответствующую работу по фактам перебора энергопотребления, в том числе по выявлению "серых" майнеров.

Напомним, что жители ряда регионов Казахстана пожаловались на регулярное отключение электроэнергии. После системный оператор и оператор магистральных электрических сетей Казахстана АО "KEGOC" сделал заявление после жалоб жителей нескольких регионов на регулярное отключение электроэнергии.

Кроме того, перебои с электричеством в Акмолинской области объяснили чиновники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941588-rabotu-po-vyyavleniyu-seryh-maynerov-poruchil-provesti-glava-minenergo/